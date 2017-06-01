1C 8, подключение баз посредством GPO

Файл, где 1С 8 версии хранит информацию о подключенных базах располагается по пути
%APPDATA%\1C\1CEStart\ibases.v8i и по формату представляет собой практически стандартный .ini файл за одним исключением – русский язык в названии баз 1С 8 понимает исключительно UTF8. А Windows русские названия через GPO пишет исключительно в кодировке Windows -1251. Так что придется или использовать транслитерацию, или жёстко извращаться ради русских названий баз.
Если заповедь правильных админов “избегать русских букв где только возможно” для вас остается в силе, а транслитерация в названии баз вас не пугает – я расскажу как автоматизировать подключение и отключение любого числа пользователей и любого числа баз.
И так начнем.
Первым делом мы создаем в AD две группы безопасности. Называем их, к примеру, 1C_TEST_Base_A и 1C_TEST_Base_B.
Затем идем в “Управление групповой политикой”, создаем два объекта групповой политики и привязываем их к верхнему подразделению, где находятся ваши пользователи.
Я, поскольку показываю тестовую инсталляцию, подразделение называется TEST, но можно привязать хоть к корню домена.
Затем, указываем, что применяются эти объекты на указанные группы безопасности. В GPO 1C_TEST_Base_A добавляем одноименную группу 1C_TEST_Base_A. А в GPO 1C_TEST_BASE_B, соответственно 1C_TEST_Base_B.
Затем удаляем группу “Прошедшие проверку” (Authenticated users), иначе политика будет применяться на всех авторизованных пользователей. Должно получиться вот так:
Для второй группы делаем аналогично.
Теперь идем настраивать GPO.
Берем тестового пользователя и подключаем ему базы посредством 1C. Закрываем программу.
Идем в
%APPDATA%\1C\1CEStart\ibases.v8i
Берем файл
ibases.v8i
Открываем в Блокноте.
Видим что-то типа этого:
[TEST_Base_A]
Connect=File="\\fileserver1\1C\TEST_Base_A";
ID=926cef4e-b2c7-496a-ab3a-4e66d1274e2a
OrderInList=16512
Folder=/
OrderInTree=33024
External=0
ClientConnectionSpeed=Normal
App=Auto
WA=1
Version=8.3
[TEST_Base_B]
Connect=File="\\fileserver1\1C\TEST_Base_B";
ID=3f239665-c3f4-4653-844f-b1a47f98d466
OrderInList=16640
Folder=/
OrderInTree=16640
External=0
ClientConnectionSpeed=Normal
App=Auto
WA=1
Version=8.3
Пройдемся по параметрам:
Connect – путь до каталога базы
ID – внутренний идентификатор базы данных. Уникален.
OrderInList – порядок в списке при представлении списком
Folder – наименование ветви в дереве информационных баз
OrderInTree – порядок в ветви при представлении деревом
External- внешняя подключаемая запись конфигурации или нет
ClientConnectionSpeed – скорость соединения
App – тип соединения
WA – Тип аутентификации
Version – версия платформы.
В целом можно не углубляться в эти дебри и тупо переписать это один в один. Хуже работать не будет.
Вернемся к нашим GPO.
Открываем на редактирование 1C_TEST_Base_A.
Идем в Конфигурация пользователя\Настройка\Конфигурация Windows\INI-файлы
Жмем правую кнопку мыши – Создать – Файл .ini
Действие – “Заменить” (Мы же не хотим постоянно дописывать в файл данные).
Вводим путь к файлу:
%APPDATA%\1C\1CEStart\ibases.v8i
Указываем имя раздела – это то, что у нас в квадратных скобках:
TEST_Base_A
Указываем Имя свойства:
Connect
Указываем значение свойства:
File="\\fileserver1\1C\TEST_Base_A";
Идем в закладку “Общие параметры”:Помечаем указанные параметры.
Применяем.
Проходим по всем параметрам. Для упрощения задачи можно копировать и вставлять параметр в GPO, тогда придется менять только значения “Имя свойства” и “Значение свойства”.
В итоге должно получится вот так:
Повторяем это со вторым GPO и TEST_Base_B.
И так, что мы в итоге получаем:
Если пользователя или группу пользователей добавить в группу безопасности 1C_TEST_Base_A, то при следующем входе в систему и запуске 1С, они увидят базу TEST_Base_A.
Если пользователя или группу пользователей добавить в группу безопасности 1C_TEST_Base_B, то при следующем входе в систему и запуске 1С, они увидят базу TEST_Base_B.
Если включить их в обе группы, то они увидят обе базы.
А если в какой-то момент исключить пользователя из группы, то база исчезнет из списка при следующем входе в систему.
Это решение можно скомбинировать с разграничением файлового доступа, указав права на запись/чтение каталога с базой А, группе 1C_TEST_Base_A, а для каталога B, соответственно группе 1C_TEST_Base_B. Это позволит не лазить лишним людям где не надо.
P.S. Можно именовать базы на русском. Надо только конвертировать имена с Windows -1251 в UTF-8 и полученные кракозябры вставить как имя раздела. Метод не идеальный, у меня например первая заглавная “Р” не отображалась. Пришлось заменить на сходную по написанию латинскую.